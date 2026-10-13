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Общество

Минприроды высоко оценило сотрудничество с Псковской областью

13 октября 2026 года, 10:54

Министерство природных ресурсов и экологии России отметило конструктивное взаимодействие с Псковской областью. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

Минприроды высоко оценило сотрудничество с Псковской областью

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Глава региона отметил, что вручил ведомственные грамоты организаторам проекта «Александрова дорога» – заместителю губернатора Ольге Тимофеевой и министру культуры Псковской области Илианне Петровой.

Проект появился при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России пять лет назад, когда отмечалось 800-летие Александра Невского, и объединил несколько регионов страны. Все эти годы Псковская область активно поддерживала инициативу: в гдовской деревне Самолва ежегодно проходил масштабный фестиваль, где встречали участников уникального конного похода. Для гостей устраивали ярмарки, концерты, спектакли и зрелищные бои реконструкторов.

За это время проект «Александрова дорога», по словам Михаила Ведерникова, стал заметным событием для туризма Псковской области. Отдельно губернатор выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с министерством.

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