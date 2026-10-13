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Происшествия / Правосудие

Великолучанин устроил дебош в суде и получил семь суток ареста

13 октября 2026 года, 11:16

54-летний житель Великих Лук явился в городской суд на заседание по представлению уголовно-исполнительной инспекции о замене назначенного наказания, но вместо этого стал фигурантом административного дела о мелком хулиганстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанин устроил дебош в суде и получил семь суток ареста

Фото редакции

По данным ведомства, мужчина пришёл в здание суда раньше срока и, выражая явное неуважение к обществу, принялся нецензурно браниться в общественном месте и оскорбительно приставать к гражданам. В итоге вместо заседания нарушителя доставили в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки, где на него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, после чего задержали.

В ходе разбирательства судья выяснил, что ранее мужчина уже не раз привлекался к ответственности, в том числе за мелкое хулиганство. Оценив смягчающие и отягчающие обстоятельства, его признали виновным и назначили семь суток административного ареста. Постановление в законную силу еще не вступило.

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