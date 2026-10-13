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Общество / Здоровье

Дети стали чаще болеть ОРВИ в Псковской области

13 октября 2026 года, 10:18

В Псковской области растет сезонная заболеваемость ОРВИ. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с министром здравоохранения региона Мариной Гаращенко руководителем областного Управления Роспотребнадзора Еленой Припутенко, сообщил глава региона в своем канале в МАХ.

Дети стали чаще болеть ОРВИ в Псковской области

Фото Андрея Степанова

По его словам, что за неделю в Псковской области зафиксировали больше 3 700 случаев ОРВИ. При этом эпидемический порог не превышен, обстановка остается стабильной.

Однако, как обратил внимание Михаил Ведерников, имеющаяся статистика различается по возрастам. Если среди взрослых заболеваемость снижается, то у детей она подросла примерно на 13,5%. Случаев гриппа с весны в регионе не регистрировали.

Губернатор вновь напомнил, что в сезон подъема вирусов важно позаботиться о защите заранее. Вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений и снижает риск распространения инфекции в школах, детских садах и рабочих коллективах.

Сегодня в Псковской области доступно свыше 117 тысяч доз вакцин – «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» с обновленным штаммовым составом. Сделать прививку можно в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках по месту жительства.

Помимо этого, для удобства жителей пункты вакцинации работают в торговых центрах. В Пскове это «Империал», в Великих Луках – «Апельсин». Выезжают и мобильные бригады. Отдельно глава региона поручил держать ситуацию на контроле, чтобы оперативно реагировать на любые изменения эпидемиологической обстановки.

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