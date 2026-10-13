На улице Народной в Пскове ограничат движение 15 и 16 октября

В Пскове на улице Народной временно ограничат движение по одной полосе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения затронут участок в районе дома №10.

Они будут действовать 15 и 16 октября и связаны с проведением дорожных работ.

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» – отметили в администрации.