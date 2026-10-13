«Горводоканал» вторую неделю прочищает коллектор на 23-го Июля в Пскове

Специалисты псковского «Горводоканала» уже более двух недель устраняют крупный засор в канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сбой в работе сети спровоцировало большое количество ветоши, которая попала в систему. Из-за этого резко упала пропускная способность коллектора, а нормальный отток сточных вод нарушился на внушительном участке – от улиц 23-го Июля и Гражданской до площади Героев-Десантников. К настоящему моменту из сетей достали примерно полтора кубометра нерастворимого мусора.

Работы держат на контроле руководство предприятия и Единая диспетчерская служба.

Бригады усиленно трудятся: на месте задействованы спецтехника и промывочные комплексы. В колодцах и на проблемных участках работают вручную. Задача – вернуть коллектору полную пропускную способность и снять угрозу подтоплений.

В «Горводоканале» вновь напомнили, что причина таких аварий – пренебрежение правилами пользования канализацией. Сбрасывать в систему посторонние предметы и жидкости нельзя: ветошь, тряпки, салфетки, средства личной гигиены, пищевые отходы, жир и наполнители рано или поздно образуют серьёзную пробку.