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Общество / Здоровье

Ветераны СВО в Псковской области смогут выбирать лечение в госпитале

13 октября 2026 года, 10:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание о поддержке ветеранов СВО. Об этом он сообщил в канале в МАХ. Встреча стала продолжением разговора с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой.

Ветераны СВО в Псковской области смогут выбирать лечение в госпитале

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По его словам, один из вопросов – включение военного госпиталя в территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи. Если это удастся, ветераны и их семьи смогут сами решать, где лечиться: в госпитале или в медучреждениях региона.

Кроме того, в Псковской области планируют провести федеральный семинар. На нем соберут лучшие практики работы с ветеранами СВО, получившими инвалидность.

Михаил Ведерников отметил, что отдельной темой стала доступность путешествий для людей с особенностями здоровья. За счет средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в гостиницах Пскова и Великих Лук появились специальные номера, пандусы, подъемники и тактильные указатели. Также уже есть национальный маршрут для слабовидящих гостей. Работу над новыми адаптивными маршрутами продолжат, а доступную среду будут закладывать уже на этапе проектирования.

Помимо этого, участники обсудили трудоустройство ветеранов, их переобучение и сопровождение на всех этапах. Губернатор подчеркнул, что псковские практики поддержки ветеранов приводят в пример на федеральном уровне и тиражируют в других субъектах РФ, и уточнил, что эту планку важно держать и дальше.

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