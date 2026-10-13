Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Псковича заключили под стражу за смертельное избиение в развлекательном заведении

13 октября 2026 года, 10:08

Житель Пскова стал обвиняемым по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Об этом «Псковской правде» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Псковича заключили под стражу за смертельное избиение в развлекательном заведении

Фото редакции

Предварительно, вечером 8 августа мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений Пскова. Там между ним и другим гостем разгорелась ссора, переросшая в драку: обвиняемый нанёс оппоненту множественные удары руками по лицу и телу.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Спустя время мужчина скончался в больнице.

Его обидчику предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранта отправили под стражу.

Как уточнили в региональном ведомстве, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках