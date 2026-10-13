Псковича заключили под стражу за смертельное избиение в развлекательном заведении

Житель Пскова стал обвиняемым по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Об этом «Псковской правде» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Предварительно, вечером 8 августа мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений Пскова. Там между ним и другим гостем разгорелась ссора, переросшая в драку: обвиняемый нанёс оппоненту множественные удары руками по лицу и телу.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Спустя время мужчина скончался в больнице.

Его обидчику предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранта отправили под стражу.

Как уточнили в региональном ведомстве, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.