12 октября в Псковской области завершился пожароопасный сезон. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Напомним, пожароопасный сезон действовал в Псковской области с 27 марта. По состоянию на 9 октября, на землях лесного фонда не зафиксировано ни лесных пожаров, ни угроз перехода огня с земель других категорий. Всего же за сезон на землях лесного фонда в регионе произошло 50 пожаров – огонь прошел 44,58 гектара.

Профилактическая работа продолжится. В течение месяца специалисты министерства подведут итоги сезона и примут меры по устранению выявленных недоработок.

На землях иных категорий, а именно в Лужском военном лесничестве Минобороны России, ликвидировали пять пожаров на площади 127,2 гектара.

На особо охраняемых природных территориях – в национальном парке «Себежский» и природном заповеднике «Полистовский» – возгораний зафиксировано не было.

За год сотрудники лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» 142 раза выезжали, чтобы не дать огню перекинуться на земли лесного фонда. Кроме того, было выполнено десять вылетов на авиапатрулирование, а это 50 часов 55 минут.