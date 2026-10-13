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Общество

В Псковской области завершился пожароопасный сезон

13 октября 2026 года, 09:53

12 октября в Псковской области завершился пожароопасный сезон. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Псковской области завершился пожароопасный сезон

Фото предоставлено министерством природных ресурсов и экологии Псковской области

Постановление правительства Псковской области было подписано 8 октября.

Профилактическая работа продолжится. В течение месяца специалисты министерства подведут итоги сезона и примут меры по устранению выявленных недоработок.

Напомним, пожароопасный сезон действовал в Псковской области с 27 марта. По состоянию на 9 октября, на землях лесного фонда не зафиксировано ни лесных пожаров, ни угроз перехода огня с земель других категорий. Всего же за сезон на землях лесного фонда в регионе произошло 50 пожаров – огонь прошел 44,58 гектара.

В Псковской области завершился пожароопасный сезон

Фото редакции

На землях иных категорий, а именно в Лужском военном лесничестве Минобороны России, ликвидировали пять пожаров на площади 127,2 гектара.

На особо охраняемых природных территориях – в национальном парке «Себежский» и природном заповеднике «Полистовский» – возгораний зафиксировано не было.

За год сотрудники лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» 142 раза выезжали, чтобы не дать огню перекинуться на земли лесного фонда. Кроме того, было выполнено десять вылетов на авиапатрулирование, а это 50 часов 55 минут.

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