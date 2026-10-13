Хирурги в Великих Луках начали оперировать с ультразвуком изнутри сосуда

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы освоили новый метод диагностики – внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Технологию внедрили в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы в Великих Луках. Раньше подобные вмешательства проводили в основном в федеральных центрах, теперь они доступны и в Псковской области.

На операцию пациентов направляют кардиологи: сначала человек проходит коронарографию, чтобы оценить состояние артерий, питающих сердце. Если обследование выявляет сложное поражение – например, ствола левой коронарной артерии, протяжённое сужение или стеноз в труднодоступном участке сосуда, – врачи принимают решение об эндоваскулярном вмешательстве.