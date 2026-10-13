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Общество

В Пскове одобрили проект всесезонного фермерского рынка

13 октября 2026 года, 09:22

В Пскове обсудили проект всесезонного фермерского рынка. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ. Заседание градостроительного совета прошло в понедельник.

В Пскове одобрили проект всесезонного фермерского рынка

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ

Фермерский Рынок разместится на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса.

По словам Станислава Стармолотова, это будет вытянутое здание, разделенное на секции. Внутри появятся торговые ряды и гастрономические пространства с панорамными окнами и верандами. Архитектура опирается на приемы конца XIX – начала XX веков, при этом исторический телеграфный столб сохранят. 

Общая площадь объекта составит 2,8 тысячи квадратных метров. Отдельное внимание уделят прилегающей территории. У здания рынка, как обратил внимание градоначальник, планируется обустроить тематическую детскую площадку «Комбайн», проложат тротуары и высадят растения.

В Пскове одобрили проект всесезонного фермерского рынка

Фото из канала Станислава Стармолотова в МАХ

В новом торговом пространстве, в частности, можно будет купить продукцию псковских производителей: фермерские овощи и фрукты, сыры, мясные изделия, сладости, слабоалкогольные напитки местного производства и многое другое.

Градоначальник в том числе обратил внимание на то, что концепцию одобрили с учетом поступивших предложений и замечаний. По его словам, городские власти намерены сообща возрождать торговые и гастрономические традиции Пскова.

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