В Пскове одобрили проект всесезонного фермерского рынка

В Пскове обсудили проект всесезонного фермерского рынка. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ. Заседание градостроительного совета прошло в понедельник.

Фермерский Рынок разместится на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса.

По словам Станислава Стармолотова, это будет вытянутое здание, разделенное на секции. Внутри появятся торговые ряды и гастрономические пространства с панорамными окнами и верандами. Архитектура опирается на приемы конца XIX – начала XX веков, при этом исторический телеграфный столб сохранят.

Общая площадь объекта составит 2,8 тысячи квадратных метров. Отдельное внимание уделят прилегающей территории. У здания рынка, как обратил внимание градоначальник, планируется обустроить тематическую детскую площадку «Комбайн», проложат тротуары и высадят растения.