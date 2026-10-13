До восьми лет колонии грозит великолукским экс-госинспекторам за получение взятки

До восьми лет лишения свободы грозит двум бывшим государственным инспекторам ТОГАДН Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО в Великолукском районе за взятку, сообщили «Псковской правде» в УФСБ России по Псковской области.

Должностные лица остановили на стационарном посту весового контроля следовавшие с нарушением габаритных характеристик два большегруза. Договорившись с водителями, они за вознаграждения отпустили транспортные средства без привлечения виновных к административной ответственности.

За совершенные незаконные действия инспекторам в дальнейшем двумя частями была передана взятка в значительном размере.

По материалам УФСБ России по Псковской области и УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Расследует его СУ СК России по Псковской области. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. На данный момент оба инспектора уволены из организации.