Новый корпус военного госпиталя в Пскове готовят к отделке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на площадке, где строится новый лечебный корпус военного госпиталя, сообщил он в своем канале в МАХ.

Сейчас завершается прокладка внутренних инженерных систем. В здание уже начали подавать отопление – это необходимо для чистовой отделки помещений. В ближайшие дни ожидается поставка высокотехнологичного медоборудования.

Трехэтажный корпус на 100 коек возводит Министерство обороны России. На стройке задействовано около 160 рабочих и больше 20 инженерно-технических специалистов.

По словам главы региона, объект имеет особое значение для Псковской области: расширение и модернизация больничного комплекса позволят поднять оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий на принципиально иной уровень.

Михаил Ведерников отметил, что строительно-монтажные работы планируют закончить в конце года. После этого начнется капремонт действующего корпуса. На месте старого гаража уже появилась модульная конструкция на шесть автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что регион окажет необходимую поддержку, если возникнут сложности. Главное, отметил он, выполнить все работы качественно и в срок. Михаил Ведерников также поблагодарил заместителя министра обороны Анну Цивилёву за личное участие в решении стратегических для Псковской области вопросов.