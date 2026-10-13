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Общество

Новый корпус военного госпиталя в Пскове готовят к отделке

13 октября 2026 года, 09:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на площадке, где строится новый лечебный корпус военного госпиталя, сообщил он в своем канале в МАХ.

Новый корпус военного госпиталя в Пскове готовят к отделке

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По словам главы региона, объект имеет особое значение для Псковской области: расширение и модернизация больничного комплекса позволят поднять оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий на принципиально иной уровень.

Трехэтажный корпус на 100 коек возводит Министерство обороны России. На стройке задействовано около 160 рабочих и больше 20 инженерно-технических специалистов.

Сейчас завершается прокладка внутренних инженерных систем. В здание уже начали подавать отопление – это необходимо для чистовой отделки помещений. В ближайшие дни ожидается поставка высокотехнологичного медоборудования.

Новый корпус военного госпиталя в Пскове готовят к отделке

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Михаил Ведерников отметил, что строительно-монтажные работы планируют закончить в конце года. После этого начнется капремонт действующего корпуса. На месте старого гаража уже появилась модульная конструкция на шесть автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что регион окажет необходимую поддержку, если возникнут сложности. Главное, отметил он, выполнить все работы качественно и в срок. Михаил Ведерников также поблагодарил заместителя министра обороны Анну Цивилёву за личное участие в решении стратегических для Псковской области вопросов.

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