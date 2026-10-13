Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Псковские парламентарии обсудят бюджет на внеочередной сессии 15 октября

13 октября 2026 года, 09:30

В Законодательном Собрании Псковской области назначена внеочередная сессия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Псковские парламентарии обсудят бюджет на внеочередной сессии 15 октября

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Псковской области

Заседание пройдет 15 октября. Спикер Борис Елкин подписал распоряжение после того, как губернатор Михаил Ведерников внес в первоочередном порядке проект изменений в закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Помимо бюджетных поправок, депутаты утвердят положения о пяти комитетах, созданных в Собрании, и план законотворческой работы. 

Кроме того, в повестку включили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Натальи Мельниковой – на первой сессии нового созыва ее избрали представителем в Совете Федерации от регионального парламента.

Перед внеочередной сессией в Собрании пройдут заседания комитетов.

В пресс-службе напомнили: по регламенту, чтобы назначить внеочередную сессию, Совет собирать не нужно – это делает спикер своим распоряжением.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вне очереди

Политика / Власть
15 октября 14:12

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Первый раз – в первый ЗакС

Политика / Власть
29 сентября 19:31

Первый раз – в первый ЗакС

Состоялась 1-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Поддержка с продолжением

Политика / Власть
10 сентября 16:28

Поддержка с продолжением

Чем для Псковской области важна встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова