Псковские парламентарии обсудят бюджет на внеочередной сессии 15 октября

В Законодательном Собрании Псковской области назначена внеочередная сессия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заседание пройдет 15 октября. Спикер Борис Елкин подписал распоряжение после того, как губернатор Михаил Ведерников внес в первоочередном порядке проект изменений в закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Помимо бюджетных поправок, депутаты утвердят положения о пяти комитетах, созданных в Собрании, и план законотворческой работы.

Кроме того, в повестку включили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Натальи Мельниковой – на первой сессии нового созыва ее избрали представителем в Совете Федерации от регионального парламента.

Перед внеочередной сессией в Собрании пройдут заседания комитетов.

В пресс-службе напомнили: по регламенту, чтобы назначить внеочередную сессию, Совет собирать не нужно – это делает спикер своим распоряжением.