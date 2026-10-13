Нетрезвого водителя госпитализировали после ДТП на трассе под Великими Луками

В Великолукском районе нетрезвый водитель попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.
В Великолукском районе нетрезвый водитель попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.
Авария произошла на трассе М-9 между деревней Торчилово и поворотом на Демю.
46-летний мужчина за рулем Renault Duster не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Предварительно, водитель находился в нетрезвом виде.
В результате происшествия мужчину увезла скорая помощь.
На месте работали спасатели ПСО, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.