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Происшествия

Нетрезвого водителя госпитализировали после ДТП на трассе под Великими Луками

13 октября 2026 года, 08:50

В Великолукском районе нетрезвый водитель попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщил канал «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.

Нетрезвого водителя госпитализировали после ДТП на трассе под Великими Луками

Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

Авария произошла на трассе М-9 между деревней Торчилово и поворотом на Демю.

46-летний мужчина за рулем Renault Duster не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Предварительно, водитель находился в нетрезвом виде.

В результате происшествия мужчину увезла скорая помощь.

На месте работали спасатели ПСО, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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