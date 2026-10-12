Псковский городской суд возглавила Ирина Васильева

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Васильевой председателем Псковского городского суда. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Документ от 12 октября 2026 года № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», в частности, закрепляет за Ириной Васильевой шестилетний срок полномочий во главе Псковского городского суда.

В пресс-службе судов поздравили Ирину Валентиновну с назначением и пожелали ей дальнейших успехов в профессиональной деятельности.