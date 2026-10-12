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Общество

«Урал» снова в деле: Народный фронт отправил на курское направление псковский мотоцикл-легенду

12 октября 2026 года, 17:00

Псковское отделение Народного фронта передало бойцам СВО полноприводный мотоцикл «Урал». Об этом «Псковской правде» сообщили в реготделении движения.


Советская техника почти без пробега – раньше её использовали в охотугодьях. Теперь у мотоцикла другая миссия: помогать военнослужащим на курском направлении.

«Урал» компактен, неприхотлив в эксплуатации и уверенно идёт по бездорожью за счёт привода на два колеса. В коляске помещаются боекомплект, провизия и другие нужные на передовой грузы, а при необходимости её можно задействовать для эвакуации раненых.

Ключи от мотоцикла движению передал первый председатель Псковской городской Думы, член Избирательной комиссии Псковской области Виктор Асадчий.

В Народном фронте поблагодарили его за помощь и отметили, что мотоцикл-легенда «Урал» снова в строю – применять его планируется на курском направлении.

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