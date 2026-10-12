Два пожара в Псковской области произошли из-за неосторожного огня

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области за выходные реагировали на три пожара. В двух случаях причиной, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили «Псковской правде» в ГУ МЧС России по региону.

Вечером в субботу, 10 октября, в деревне Минино Бежаницкого округа сгорело бесхозное строение. Огонь едва не перекинулся на жилой дом, который удалось отстоять. Возгорание ликвидировали шесть огнеборцев и две единицы спецтехники. Причиной, согласно предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

Днем в воскресенье, 11 октября, в деревне Техомичи Себежского муниципального округа сгорел нежилой дом. По предварительной версии, причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в деревне Орсино Бежаницкого муниципального округа. Огнем повреждена кровля. Предположительно, причиной также стало неосторожное обращение с огнем. Строение удалось спасти. Привлекались семь специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.