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Происшествия / Преступление

Великолукские полицейские по горячим следам поймали грабителя пенсионерки

12 октября 2026 года, 15:55

В Великих Луках оперативно раскрыли разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Великолукские полицейские по горячим следам поймали грабителя пенсионерки

Фото Дарьи Хватковой

Ранним утром 11 октября в дежурную часть городского отдела полиции позвонила 72-летняя местная жительница. Она рассказала, что у магазина на улице Гастелло к ней подошёл незнакомец и, угрожая газовым баллончиком, вырвал из рук сумку. Внутри лежали личные документы и кошелёк с деньгами. С добычей нападавший скрылся.

Сыщики уголовного розыска сработали быстро: подозреваемого вычислили и задержали по горячим следам. Им оказался 28-летний великолучанин, уже не раз попадавший в поле зрения правоохранителей. Мужчина был задержан.

Следователь ОМВД России по городу Великие Луки возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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