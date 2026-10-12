Дороги Псковского округа приводят в порядок с опережением графика

В Псковском муниципальном округе продолжаются работы по строительству, ремонту и содержанию дорог. Идут они с опережением графика. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в «ВКонтакте».

Еще одна улица строится в Хотицах, в микрорайоне «Невский парк». Работа, как отметила Наталья Федорова, идет по программе «Комплексное развитие территорий» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там ведутся земляные работы, прокладка ливневки и перенос высоковольтной ЛЭП, причем подрядчик трудится с опережением графика.

По её словам, на улице Завеличенской подрядчик укладывает земляное полотно, монтирует ливневую канализацию и устанавливает бордюрный камень.

Глава района подчеркнула, что в рамках заключенного муниципального контракта приведены в порядок шесть участков дорог общей протяженностью 2,7 км – в Горнево, Ложнево, Рябово, Соловьях, Торошино, Шаврово и Больших Жезлах.

Дорожное полотно профилировали и отсыпали щебеночно-песчаной смесью.

Что касается содержания дорожной сети, подрядчики отгрейдировали более 200 км песчано-гравийных дорог из свыше 800 км общей протяженности в ПГС. Работы продолжаются с учетом погодных условий, добавила Наталья Федорова.