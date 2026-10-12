Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дороги Псковского округа приводят в порядок с опережением графика

12 октября 2026 года, 16:20

В Псковском муниципальном округе продолжаются работы по строительству, ремонту и содержанию дорог. Идут они с опережением графика. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в «ВКонтакте».

Дороги Псковского округа приводят в порядок с опережением графика

Фото: соцсети Натальи Федоровой

По её словам, на улице Завеличенской подрядчик укладывает земляное полотно, монтирует ливневую канализацию и устанавливает бордюрный камень.

Еще одна улица строится в Хотицах, в микрорайоне «Невский парк». Работа, как отметила Наталья Федорова, идет по программе «Комплексное развитие территорий» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там ведутся земляные работы, прокладка ливневки и перенос высоковольтной ЛЭП, причем подрядчик трудится с опережением графика.

Дороги Псковского округа приводят в порядок с опережением графика

Фото: соцсети Натальи Федоровой

Глава района подчеркнула, что в рамках заключенного муниципального контракта приведены в порядок шесть участков дорог общей протяженностью 2,7 км – в Горнево, Ложнево, Рябово, Соловьях, Торошино, Шаврово и Больших Жезлах.

Дорожное полотно профилировали и отсыпали щебеночно-песчаной смесью.

Что касается содержания дорожной сети, подрядчики отгрейдировали более 200 км песчано-гравийных дорог из свыше 800 км общей протяженности в ПГС. Работы продолжаются с учетом погодных условий, добавила Наталья Федорова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе