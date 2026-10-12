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Происшествия / Преступление

Житель Пыталовского округа предстанет перед судом за поддельные права тракториста

12 октября 2026 года, 16:39

Житель Пыталовского округа предстанет перед судом за поддельные права тракториста. Об этом «Псковской правде» сообщили в районной прокуратуре.

Житель Пыталовского округа предстанет перед судом за поддельные права тракториста
Носит иллюстративный характер
Фото Андрея Степанова

По версии следствия, поддельные водительское удостоверение и удостоверение тракториста-машиниста мужчина купил ещё в декабре 2024 года, заведомо зная, что документы ненастоящие. Спустя полтора года, в мае текущего года, он сел за минипогрузчик в деревне Шелино Пыталовского округа – там его и остановил инспектор ДПС. Полицейский заподозрил подделку уже при визуальном осмотре, а проверка по базе подтвердила: уполномоченные органы такие документы не выдавали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Мужчину обвиняют в двух преступлениях.

Каждый из двух эпизодов грозит ему лишением свободы на срок до одного года. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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