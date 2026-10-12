Псковская молодёжь вернулась с форума «Территория БезОпасности» с новыми знаниями

Четыре представителя Псковской области вошли в число участников Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория БезОпасности», который принимала Ленинградская область с 7 по 11 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив региона.



Форум прошёл всего во второй раз, но уже собрал порядка 400 активных участников от 14 до 35 лет. Псковскую область на нём представили Дарья Смирнова, Данил Лукьянович, Екатерина Маринчук и Дмитрий Питолин. Ключевой темой года стала безопасность и профилактика. Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу: помочь молодым людям перестать быть пассивными жертвами фейков и деструктивной пропаганды и превратиться в активных защитников информационного и культурного суверенитета страны. Для этого на форуме развернули шесть образовательных площадок – от военно-политической грамотности для курсантов и кадетов до цифровой гигиены для педагогов и родителей, работы с медиа для журналистов и блогеров и отдельного направления «Дети о Героях» для детей бойцов и молодёжи исторических территорий.



По словам Дарьи Смирновой, программа оказалась глубже и полезнее, чем она ожидала. Особенно её зацепил блок о медиа, где эксперты наглядно показали, как через сериалы, мемы и безобидные клипы в подсознание проникают идеи, которых мы не замечаем. Теперь, призналась девушка, смотрит на свою ленту в соцсетях другими глазами. Второй важной темой стала информационная безопасность: вместо сухой технической информации участникам на пальцах объяснили, как по одному «слитому» паролю или случайной фотографии с геометкой можно выстроить весь маршрут жизни человека. Смирнова отметила, что после форума настроит двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Её коллега Данил Лукьянович признался, что форум от Росмолодёжи стал для него первым, но далеко не последним: в следующем году он планирует поехать снова. «Мне понравилась площадка, замечательные эксперты и гости. Программа была на высшем уровне. Как специалист в IT, я узнал много полезной информации. Приятно, что в нашей стране проводят такие мероприятия», – отметил он.