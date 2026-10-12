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Общество

Медиафорум «Единство народов – единство традиций» пройдёт в Пскове 20-21 октября

12 октября 2026 года, 16:58

Псков вновь станет точкой притяжения для журналистского сообщества: 20 октября здесь откроется VII международный медиафорум «Единство народов – единство традиций». Форум продлится два дня, сообщили его организаторы.

Медиафорум «Единство народов – единство традиций» пройдёт в Пскове 20-21 октября

Площадка соберёт экспертов медиаотрасли, журналистов и блогеров из России и из-за рубежа. Ожидаются гости из Беларуси, стран Балтии и Абхазии, а также руководители информационных подразделений правительств регионов Северо-Запада.

Работа развернётся на нескольких площадках – в правительстве Псковской области, государственном медиахолдинге региона и Доме молодёжи. 

Главным событием заявлена панельная дискуссия «Единство народов – единство традиций», где выступят представители Министерства иностранных дел России, руководители федеральных изданий и признанные эксперты медиасферы.

Участники обсудят сохранение межкультурного пространства страны, информационную безопасность, развитие мультимедийных форматов, а также перемены и вызовы цифровой медиасреды.

По сложившейся традиции губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет. Ещё одним пунктом программы станет торжественная церемония чествования лучших журналистов региона.

Государственный медиахолдинг Псковской области снова выступит одной из ключевых площадок: события Псковского медиафорума будут транслироваться в социальных сетях, радио «7 НЕБО» подготовит прямые включения, а аудитория получит оперативные комментарии спикеров, видеодневник, фоторепортажи и деловой разговор главы региона с руководителями районных изданий.

Медиафорум проводится по инициативе Михаила Ведерникова с 2018 года и за это время превратился в авторитетную дискуссионную и образовательную площадку, интересную экспертам не только Северо-Запада, но и всей России.

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