Псковичам рассказали, как узнать о всех социальных выплатах сразу

Речь, в частности, идет о выписке на портале «Госуслуги». Чтобы ее заказать, нужно зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Справки и выписки» и нажать на пункт «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах». Затем остается указать нужный период – документ придет в личный кабинет в тот же день.

В выписке будут перечислены все виды поддержки от Отделения СФР по Псковской области: пенсии, пособия и другие выплаты. Также там указаны график и сроки перечислений, размер каждой выплаты и данные получателя.