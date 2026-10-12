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Общество

Псковичам рассказали, как узнать о всех социальных выплатах сразу

12 октября 2026 года, 17:17

Жители Псковской области могут получить полную картину своих социальных выплат в одном документе, сообщили «Псковской правде» в региональном Отделении СФР.

Псковичам рассказали, как узнать о всех социальных выплатах сразу

Фото Дарьи Хватковой

Речь, в частности, идет о выписке на портале «Госуслуги». Чтобы ее заказать, нужно зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Справки и выписки» и нажать на пункт «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах». Затем остается указать нужный период – документ придет в личный кабинет в тот же день.

В выписке будут перечислены все виды поддержки от Отделения СФР по Псковской области: пенсии, пособия и другие выплаты. Также там указаны график и сроки перечислений, размер каждой выплаты и данные получателя.

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