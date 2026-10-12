Молодежь Беларуси и России объединила поисковая работа в Псковской области

Члены Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси стали участниками акции «Мост Дружбы 2026», которая прошла на выходных в Псковской области, сообщается в Телеграм-канале Совета Республики.

Бережное отношение к памяти о подвиге предков и укрепление связей между народами – не просто дань уважения прошлому, а реальный драйвер интеграции. Именно молодежь, по словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прозвучавшим на саммите СНГ, должна стать главной созидательной силой, которая хранит историческую память и защищает общее наследие.

В ходе акции представители Молодежного совета при Совете Республики, Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и движения «Псковский рубеж» вместе занялись поисковой работой и изучением общего героического прошлого.

Ключевой точкой маршрута стал Музей истории Невеля. Там, в здании старинной почтовой станции XIX века, молодые парламентарии увидели экспозицию, охватывающую быт и этнографию, а также зал Великой Отечественной войны. Особый отклик у них вызвали подлинные архивные документы и фронтовые артефакты.

По мнению участников, такие встречи помогают новому поколению острее осознавать ответственность за будущее и на деле подтверждать: память, связывающая наши народы, священна и неделима.