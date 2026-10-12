Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Молодежь Беларуси и России объединила поисковая работа в Псковской области

12 октября 2026 года, 16:09

Члены Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси стали участниками акции «Мост Дружбы 2026», которая прошла на выходных в Псковской области, сообщается в Телеграм-канале Совета Республики.

Молодежь Беларуси и России объединила поисковая работа в Псковской области

Телеграм-канал Совета Республики Национального собрания Беларуси

Бережное отношение к памяти о подвиге предков и укрепление связей между народами – не просто дань уважения прошлому, а реальный драйвер интеграции. Именно молодежь, по словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прозвучавшим на саммите СНГ, должна стать главной созидательной силой, которая хранит историческую память и защищает общее наследие.

В ходе акции представители Молодежного совета при Совете Республики, Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и движения «Псковский рубеж» вместе занялись поисковой работой и изучением общего героического прошлого.

Ключевой точкой маршрута стал Музей истории Невеля. Там, в здании старинной почтовой станции XIX века, молодые парламентарии увидели экспозицию, охватывающую быт и этнографию, а также зал Великой Отечественной войны. Особый отклик у них вызвали подлинные архивные документы и фронтовые артефакты.

По мнению участников, такие встречи помогают новому поколению острее осознавать ответственность за будущее и на деле подтверждать: память, связывающая наши народы, священна и неделима.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе