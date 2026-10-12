Штурман из Пскова Маргарита Гребёнкина взяла Кубок России по ралли

Псковская спортсменка Маргарита Гребёнкина, уже побеждавшая на чемпионате России по ралли, стала обладательницей национального кубка в зачёте 1600Н.

Как пишет ПАИ, на заключительном этапе сезона – ралли «Альметьевск» – экипаж Маргариты Гребёнкиной и пилота Александра Становова до финиша не добрался.

Весь второй день гонки псковский дуэт шёл первым, но за полтора километра до конца дистанции сломал коробку передач и сошёл. Победу в зачёте псковичке всё же принесли очки, накопленные за сезон: их хватило, чтобы остаться лидером.

Для Маргариты Гребёнкиной этот трофей стал вторым крупным в карьере – в 2023 году псковский штурман завоевала титул чемпионки России в зачёте R2.