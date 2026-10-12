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Спорт / Соревнования

Штурман из Пскова Маргарита Гребёнкина взяла Кубок России по ралли

12 октября 2026 года, 15:08

Псковская спортсменка Маргарита Гребёнкина, уже побеждавшая на чемпионате России по ралли, стала обладательницей национального кубка в зачёте 1600Н.

Штурман из Пскова Маргарита Гребёнкина взяла Кубок России по ралли

Фото: ПАИ

Как пишет ПАИ, на заключительном этапе сезона – ралли «Альметьевск» – экипаж Маргариты Гребёнкиной и пилота Александра Становова до финиша не добрался.

Весь второй день гонки псковский дуэт шёл первым, но за полтора километра до конца дистанции сломал коробку передач и сошёл. Победу в зачёте псковичке всё же принесли очки, накопленные за сезон: их хватило, чтобы остаться лидером.

Для Маргариты Гребёнкиной этот трофей стал вторым крупным в карьере – в 2023 году псковский штурман завоевала титул чемпионки России в зачёте R2.

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