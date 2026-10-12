Браконьеров с 251 рыбой задержали на Псковском озере

В Печорском муниципальном округе пресекли незаконный вылов рыбы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, браконьеров поймали с поличным в акватории Псковского озера.

Сигнал о незаконном лове поступил в полицию от представителя службы рыбоохраны. Днем 11 октября оперативники совместно с рыбоохраной вышли на место и задержали двух неработающих местных жителей 52-х и 55-ти лет.

Мужчины, в частности, ловили рыбу сетями.

У задержанных изъяли лодку с веслами, несколько сетей, топливный бак и три металлические ванны. В улове оказался 251 экземпляр рыбы – плотва, окуни, судаки, щуки и лещи. Сейчас полицейские устанавливают сумму причиненного ущерба.

Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.