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Происшествия / Преступление

Браконьеров с 251 рыбой задержали на Псковском озере

12 октября 2026 года, 15:32

В Печорском муниципальном округе пресекли незаконный вылов рыбы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, браконьеров поймали с поличным в акватории Псковского озера.

Браконьеров с 251 рыбой задержали на Псковском озере

Фото редакции

Сигнал о незаконном лове поступил в полицию от представителя службы рыбоохраны. Днем 11 октября оперативники совместно с рыбоохраной вышли на место и задержали двух неработающих местных жителей 52-х и 55-ти лет. 

Мужчины, в частности, ловили рыбу сетями.

У задержанных изъяли лодку с веслами, несколько сетей, топливный бак и три металлические ванны. В улове оказался 251 экземпляр рыбы – плотва, окуни, судаки, щуки и лещи. Сейчас полицейские устанавливают сумму причиненного ущерба.

Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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