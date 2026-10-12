Три проекта рекомендованы к грантам Росмолодёжи на слёт-фестивале в Печорах

Сначала участники учились грамотно презентовать свои инициативы экспертам, а в заключительный день вышли на конкурс Росмолодёжь.Гранты. На суд жюри поступило в общей сложности 14 заявок разной направленности: от благоустройства воинских захоронений и работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья до просветительских интенсивов и программ по сохранению памятников архитектуры.

Формат жёсткий – всего три минуты на то, чтобы убедить экспертов в необходимости финансовой поддержки, объяснить цели, изложить план реализации и обозначить ожидаемые результаты. Со своей задачей конкурсанты справились на «отлично».

По итогам защиты к получению грантов рекомендовали три проекта: лабораторию звукозаписи «Звучи» Алёны Коротковой из Липецкой области, проект «По следам Героя. Память о Т. А. Бояринцеве» Глеба Карпова из Курганской области и просветительский интенсив «Код Псковского рубежа» Юрия Однобокова из Псковской области.

Грантовый конкурс в рамках слёт-фестиваля проводился впервые.