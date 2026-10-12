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Общество

Три проекта рекомендованы к грантам Росмолодёжи на слёт-фестивале в Печорах

12 октября 2026 года, 17:52

В Печорах на слёт-фестивале молодёжных патриотических объединений Союзного государства прошла защита грантовых проектов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Три проекта рекомендованы к грантам Росмолодёжи на слёт-фестивале в Печорах

Фото пресс-службы ПсковГУ
Три проекта рекомендованы к грантам Росмолодёжи на слёт-фестивале в Печорах

Фото пресс-службы ПсковГУ
Три проекта рекомендованы к грантам Росмолодёжи на слёт-фестивале в Печорах

Фото пресс-службы ПсковГУ

Сначала участники учились грамотно презентовать свои инициативы экспертам, а в заключительный день вышли на конкурс Росмолодёжь.Гранты. На суд жюри поступило в общей сложности 14 заявок разной направленности: от благоустройства воинских захоронений и работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья до просветительских интенсивов и программ по сохранению памятников архитектуры.

Формат жёсткий – всего три минуты на то, чтобы убедить экспертов в необходимости финансовой поддержки, объяснить цели, изложить план реализации и обозначить ожидаемые результаты. Со своей задачей конкурсанты справились на «отлично».

По итогам защиты к получению грантов рекомендовали три проекта: лабораторию звукозаписи «Звучи» Алёны Коротковой из Липецкой области, проект «По следам Героя. Память о Т. А. Бояринцеве» Глеба Карпова из Курганской области и просветительский интенсив «Код Псковского рубежа» Юрия Однобокова из Псковской области. 

Грантовый конкурс в рамках слёт-фестиваля проводился впервые.

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