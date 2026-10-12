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Происшествия / Преступление

Серийного вора из Невельского округа отправили под арест

12 октября 2026 года, 17:35

В Невельском муниципальном округе полицейские раскрыли серию краж из частных домов. К преступлениям оказался причастен ранее судимый местный житель, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Серийного вора из Невельского округа отправили под арест

Фото редакции

Как выяснили оперативники, мужчина промышлял кражами не один год.

В 2022-2023 годах он обчистил шесть домовладений, вынося электро- и ручной инструмент, садовую технику, металлические конструкции, кабели, кухонную утварь, мебель и даже продукты. Ущерб потерпевшим превысил 70 тысяч рублей.

Останавливаться на достигнутом злоумышленник не стал: в сентябре на его счету оказались ещё десять аналогичных эпизодов в том же округе.

Всё похищенное в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было изъято правоохранителями. Имущество вернётся к владельцам.

Следователи МО МВД России «Невельский» возбудили уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранта заключили под арест. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, мужчина ожидает суда.

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