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Общество

РЖД напомнила о смертельной опасности залезания на вагоны

12 октября 2026 года, 14:38

Желание забраться на вагон ради эффектного вида и острых ощущений может обернуться трагедией. В пресс-службе РЖД в очередной раз напомнили жителям Псковской области о смертельной опасности контактной сети.

РЖД напомнила о смертельной опасности залезания на вагоны

Фото пресс-службы РЖД


Те, кто рискует, обычно рассуждают одинаково: «Залезть – круто», «Вот ребята удивятся, когда увидят», «Необычный опыт», «Отсюда вид классный». 

За этими беззаботными фразами – юношеский азарт, жажда ярких впечатлений и вера в собственное везение. Но у электрической дуги свои законы: она не прощает ни секунды сомнения и не делает скидок на возраст и смелость. 

Развязка в таких историях, увы, почти всегда однозначна – удар током.

Железная дорога остается зоной повышенной опасности. Специалисты РЖД призывают граждан быть внимательными вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих.

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