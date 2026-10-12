РЖД напомнила о смертельной опасности залезания на вагоны

Желание забраться на вагон ради эффектного вида и острых ощущений может обернуться трагедией. В пресс-службе РЖД в очередной раз напомнили жителям Псковской области о смертельной опасности контактной сети.





Те, кто рискует, обычно рассуждают одинаково: «Залезть – круто», «Вот ребята удивятся, когда увидят», «Необычный опыт», «Отсюда вид классный».

За этими беззаботными фразами – юношеский азарт, жажда ярких впечатлений и вера в собственное везение. Но у электрической дуги свои законы: она не прощает ни секунды сомнения и не делает скидок на возраст и смелость.

Развязка в таких историях, увы, почти всегда однозначна – удар током.

Железная дорога остается зоной повышенной опасности. Специалисты РЖД призывают граждан быть внимательными вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих.