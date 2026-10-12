Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Четыре проекта Псковской области вышли в финал премии Russian Event Awards

12 октября 2026 года, 14:15

Сразу четыре проекта Псковской области вышли в финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Четыре проекта Псковской области вышли в финал премии Russian Event Awards

Фото Андрея Кокшарова

В этом году конкурс впервые проводится в обновленном формате: региональные этапы заменили отборочные полуфиналы, где могут заявиться проекты из любого уголка России.

По итогам отбора псковские проекты взяли призовые места в разных номинациях. Фестиваль «Архондарик» стал первым, выставка «Россия начинается здесь» и фестиваль «Псковские каникулы» заняли вторые места, а «Лешуга» – третье.

Теперь эти проекты продолжат борьбу за главный приз в финале конкурса.

В правительстве Псковской области пожелали им успехов и побед.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе