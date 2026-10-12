Четыре проекта Псковской области вышли в финал премии Russian Event Awards

Сразу четыре проекта Псковской области вышли в финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году конкурс впервые проводится в обновленном формате: региональные этапы заменили отборочные полуфиналы, где могут заявиться проекты из любого уголка России.

По итогам отбора псковские проекты взяли призовые места в разных номинациях. Фестиваль «Архондарик» стал первым, выставка «Россия начинается здесь» и фестиваль «Псковские каникулы» заняли вторые места, а «Лешуга» – третье.

Теперь эти проекты продолжат борьбу за главный приз в финале конкурса.

В правительстве Псковской области пожелали им успехов и побед.