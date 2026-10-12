Псковичей зовут на конкурс «Безграничные возможности»

Участвовать могут как сами люди с инвалидностью, готовые поделиться своими достижениями, так и те, кто помогает им учиться, работать и жить полной жизнью.

Заявки принимают с 9 октября по 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф. Предусмотрено два трека. Первый – «Люди без границ» – это личные истории о семье, карьере, учёбе, творчестве и путешествиях. Второй – «Норма жизни» – проекты и практики, которые делают жизнь людей с инвалидностью комфортнее: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.

Формат свободный: подойдёт текстовое описание, фото либо видео.

Конкурс включает региональный и федеральный этапы. Имена победителей назовёт жюри из 14 авторитетных представителей спорта, культуры и общественной жизни.

Церемония награждения запланирована на 22 апреля 2027 года. Пройдет она в Московском государственном академическом театре «Русская песня».