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Происшествия / Правосудие

Суд взыскал 30 тысяч рублей с владелицы лошади, ударившей ребенка в Псковском районе

12 октября 2026 года, 14:46

В Псковском районе суд вынес решение по делу о взыскании компенсации морального вреда с владелицы лошади, ударившей копытом несовершеннолетнюю девочку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Суд взыскал 30 тысяч рублей с владелицы лошади, ударившей ребенка в Псковском районе

Фото Дарьи Хватковой

В конце мая прошлого года местная жительница привела четырехлетнюю дочь в конно-спортивный клуб «Возрождение» в Писковичах. Там животное ударило девочку задним копытом в живот и предплечье. Мать пострадавшей сначала требовала 200 тысяч рублей, но позже снизила сумму иска до 50 тысяч рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что индивидуальный предприниматель – законный владелец лошади, которая является источником повышенной опасности, а инцидент произошел на территории клуба, работу которого контролирует ответчик.

Принимая во внимание телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, а также перенесенные ребенком нравственные и физические страдания, суд постановил взыскать с ответчика 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу девочки и возместить расходы на оплату услуг представителя. 

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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