Полиция раскрыла кражу двух телефонов из зоны таможенного досмотра в «Шумилкино»

Печорские полицейские установили подозреваемого в краже двух мобильных телефонов из зоны таможенного досмотра на пункте пропуска «Шумилкино». Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в региональном ведомстве, телефоны пропали в конце сентября. Ущерб, причиненный 54-летней заявительнице, составил 75 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 52-летний житель Псковского округа. Мужчине выдали подписку о невыезде. Похищенное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).