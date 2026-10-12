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Происшествия / Преступление

Полиция раскрыла кражу двух телефонов из зоны таможенного досмотра в «Шумилкино»

12 октября 2026 года, 14:31

Печорские полицейские установили подозреваемого в краже двух мобильных телефонов из зоны таможенного досмотра на пункте пропуска «Шумилкино». Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Полиция раскрыла кражу двух телефонов из зоны таможенного досмотра в «Шумилкино»

Фото редакци

Как уточнили в региональном ведомстве, телефоны пропали в конце сентября. Ущерб, причиненный 54-летней заявительнице, составил 75 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 52-летний житель Псковского округа. Мужчине выдали подписку о невыезде. Похищенное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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