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Общество

В Псковскую областную библиотеку привезли технику для реставрации книжных фондов

12 октября 2026 года, 12:25

В Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов Псковской области начали завозить высокотехнологичное оборудование из Москвы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Псковскую областную библиотеку привезли технику для реставрации книжных фондов

Фото Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова

Данный центр создаётся как подразделение Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. На региональную субсидию, в частности, уже приобрели вакуумные столы, широкоформатные плоттеры и резаки, а также технику для инкапсулирования и массового переплёта документов.

В Псковскую областную библиотеку привезли технику для реставрации книжных фондов

Фото Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова

Поставки техники – ключевой этап запуска центра, главная задача которого сохранять редкие и ценные издания, значимые как для Псковской области, так и для страны.

Программа создания центров реставрации действует с 2022 года при поддержке Минкульта России и под кураторством Российской государственной библиотеки.

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