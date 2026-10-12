В Псковскую областную библиотеку привезли технику для реставрации книжных фондов

В Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов Псковской области начали завозить высокотехнологичное оборудование из Москвы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данный центр создаётся как подразделение Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. На региональную субсидию, в частности, уже приобрели вакуумные столы, широкоформатные плоттеры и резаки, а также технику для инкапсулирования и массового переплёта документов.

Поставки техники – ключевой этап запуска центра, главная задача которого сохранять редкие и ценные издания, значимые как для Псковской области, так и для страны.

Программа создания центров реставрации действует с 2022 года при поддержке Минкульта России и под кураторством Российской государственной библиотеки.