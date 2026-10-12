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Общество

В строящемся храме в Великих Луках прошла первая Литургия

12 октября 2026 года, 13:00

В Великих Луках в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась первая Литургия. Об этом «Псковской правде» сообщили в Великолукской епархии.

В строящемся храме в Великих Луках прошла первая Литургия

Фото пресс-службы Великолукский епархии

Богослужение 11 октября возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава.

Храм возводят на месте утраченной Успенской церкви. На службу пришли горожане, паломники, депутаты, представители власти, строители и благотворители.

Событие приурочили к 200-летию протоиерея Иоанна Пульхерова – настоятеля Успенской церкви, педагога и основателя великолукского православного краеведения.

После прошедшей Литургии в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках состоялся круглый стол в его честь.

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