В строящемся храме в Великих Луках прошла первая Литургия

В Великих Луках в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась первая Литургия. Об этом «Псковской правде» сообщили в Великолукской епархии.
В Великих Луках в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась первая Литургия. Об этом «Псковской правде» сообщили в Великолукской епархии.
Богослужение 11 октября возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава.
Храм возводят на месте утраченной Успенской церкви. На службу пришли горожане, паломники, депутаты, представители власти, строители и благотворители.
Событие приурочили к 200-летию протоиерея Иоанна Пульхерова – настоятеля Успенской церкви, педагога и основателя великолукского православного краеведения.
После прошедшей Литургии в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках состоялся круглый стол в его честь.