Ветераны боевых действий из Псковской области смогут оформить льготы быстрее

Уволенные ветераны боевых действий из Псковской области получили возможность быстрее оформлять набор социальных услуг. Изменения в законодательстве вступили в силу в этом году и касаются сроков подачи заявления о форме получения НСУ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Отделения СФР.

Новый порядок даёт ветерану боевых действий три месяца с даты увольнения со службы, чтобы обратиться с заявлением в фонд. Такой же срок действует, если инвалидность установлена в течение года после увольнения – отсчёт идёт от даты её присвоения. При подаче документов в этот период набор услуг назначат уже через месяц: например, заявление в октябре позволит воспользоваться льготами с ноября.

Как пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев, поправки понадобились из-за действовавшего порядка. Согласно российскому законодательству, набор социальных услуг ветеранам боевых действий по умолчанию предоставляется в виде денежной компенсации, а для получения натуральных льгот требовалось заявление – они начинали действовать только с первого января следующего года. Новый подход заметно сокращает срок ожидания и позволяет получать положенное сразу после окончания службы.

Если же три месяца пропущены, вступают общие правила: заявление подаётся до первого октября, а набор предоставляется с первого января следующего года.

Ускоренный переход предусмотрен только для ветеранов боевых действий с инвалидностью. Такое право есть и у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в составе добровольческих формирований и имеющих этот статус.

Подать заявление с отметкой об увольнении можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

НСУ включает лекарства и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путёвку в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно.