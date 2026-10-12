Псковские парламентарии побывали на «Празднике клюквы»

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области Павел Гомон и парламентарий, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева стали гостями «Праздника клюквы». Фестиваль прошел в Пыталово 10 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном парламенте.
Фото Законодательного Собрания Псковской области
Фестиваль, направленный на сохранение и популяризацию традиций пыталовского края, прошел уже в пятый раз и неизменно собрал сотни местных жителей и гостей.
Павел Гомон поделился впечатлениями от первого посещения праздника.
По словам депутата Законодательного Собрания Псковской области, это не просто ярмарка сельхозпродукции, а живой праздник, который заряжает энергией.
Фото Законодательного Собрания Псковской области
«Мы часто ищем точки роста в крупных инвестиционных проектах, и это правильный путь. Но сегодняшний фестиваль наглядно доказывает, что локальные событийные мероприятия – это тоже серьезный инструмент для развития туристического потенциала и экономики муниципалитетов», – заявил он.
В программе фестиваля были мастер-классы, выставка-продажа изделий местных мастеров и концерт. Гости также могли попробовать разнообразные блюда с клюквой.