Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Аистиный центр под Гдовом привезли солому для зимовки

12 октября 2026 года, 12:00

Аистиный центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе начал подготовку к зиме. Об этом сообщили в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

В Аистиный центр под Гдовом привезли солому для зимовки

Фото из группы «Дома белого аиста» в «ВКонтакте»

Этой зимой здесь будет зимовать не менее 120 аистов.

Накануне, воспользовавшись отсутствием дождя, в «Дом белого аиста» привезли в общей сложности четыре рулона соломы – этого запаса должно хватить до весны.

В Аистином центре поблагодарили местного фермера Александра Конашенкова за многолетнюю помощь.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе