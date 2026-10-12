В Аистиный центр под Гдовом привезли солому для зимовки

Аистиный центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе начал подготовку к зиме. Об этом сообщили в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Этой зимой здесь будет зимовать не менее 120 аистов.

Накануне, воспользовавшись отсутствием дождя, в «Дом белого аиста» привезли в общей сложности четыре рулона соломы – этого запаса должно хватить до весны.

В Аистином центре поблагодарили местного фермера Александра Конашенкова за многолетнюю помощь.