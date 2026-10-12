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Происшествия / ДТП

Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

12 октября 2026 года, 12:51

За прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, на дорогах Псковской области погибли три человека. Еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

канал «Псковская сводка» в МАХ

По данным Управления Госавтоинспекции по Псковской области, всего за этот период зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы пресекли 1 228 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции также выявили 34 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Трое из них сели за руль пьяными повторно.

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