Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, на дорогах Псковской области погибли три человека. Еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным Управления Госавтоинспекции по Псковской области, всего за этот период зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы пресекли 1 228 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции также выявили 34 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Трое из них сели за руль пьяными повторно.