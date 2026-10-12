Студентка ПсковГУ вошла в лучшую команду медиафорума в Могилеве

Студентка Псковского государственного университета Валерия Барканова вместе с международной командой одержала победу на III Российско-Белорусском студенческом медиафоруме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Форум принимал Белорусско-Российский университет в Могилеве. Участники готовили видеоролики и публикации о том, как укрепить связи молодежи двух стран в медиасфере. Валерия, студентка Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, вошла в состав команды, которую признали лучшей.

«Больше всего запомнились экскурсии. В Могилеве есть легенда о богатыре Машеке, белорусском Робин Гуде, который грабил богатых и отдавал бедным. А в Живолках мы увидели дворцово-парковый ансамбль Булгаков с невероятными потолками», – отметила девушка. Победа стала для нее одним из самых ярких моментов поездки.

Отдельно студентка отметила лекции: спикеры медиафорума говорили с молодежью на одном языке и разбирали реальные кейсы. Мастер-класс по работе с голосом провели телеведущие и редакторы «Телерадиокомпании "Могилев"».