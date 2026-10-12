Псковская область представила опыт на форуме «InRussia 2026»

Делегация Псковской области побывала на форуме развития промышленной инфраструктуры «InRussia 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Фонда инвестиционного развития.

В Омск приехали представители министерства экономического развития региона и Фонда инвестразвития. По приглашению Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России сотрудники фонда стали экспертами на сессии «Эффективное регулирование промышленной инфраструктуры: запросы бизнеса и ответы государства».

Кроме того, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития провела отдельный трек – обучающую программу Инвесткампус «Школа привлеченцев». Там команды-участники из разных субъектов России разбирали, что регион может предложить инвестору, как правильно упаковать площадку или проект, а также как выстроить первый контакт и перевести переговоры в следующий этап.