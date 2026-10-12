Пскович получил «Оскар» в мире документальной фотографии

Фотограф из Пскова Дамир Файзулин стал лауреатом премии Leica Oskar Barnack Award. Как сообщает Псковское агентство информации, церемония награждения победителей состоялась в Вецларе в Германии, где располагается штаб-квартира Leica.
Фотограф из Пскова Дамир Файзулин стал лауреатом премии Leica Oskar Barnack Award. Как сообщает Псковское агентство информации, церемония награждения победителей состоялась в Вецларе в Германии, где располагается штаб-квартира Leica.
Премию учредили в 1980 году в честь Оскара Барнака – создателя первого массового малоформатного фотоаппарата. В этом году на суд жюри поступило более 400 работ. Открытого приема заявок здесь нет: фотографов выдвигают эксперты международной сцены. Дамира номинировал американец Мустафа Абдулазиз, победитель LOBA 2019 года. Первая же номинация принесла ему победу в главной категории.
Дамир Файзулин стал вторым российским фотографом, получившим главный приз за всю историю премии. До него это удалось Евгении Арбугаевой в 2013 году.
Награду ему принесла серия «Сохраняя природу, мы сохраняем самих себя». В ней автор рассказывает о природе и укладе жизни жителей горного Дагестана.
«Впервые я приехал в Дагестан туристом в 2020 году и сразу почувствовал связь с этим местом. Я чувствовал, что с развитием туризма здесь грядут перемены, и хотел задокументировать эти изменения. Поэтому в 2021 году я переехал из Пскова в Дагестан», – поделился фотограф.
Дамир Файзулин родился в Узбекистане в 1986 году. Позже вместе с семьей перебрался в Псков. Здесь он окончил школу и университет, работал и до 33 лет серьезно занимался боевыми искусствами. Затем решил попробовать себя в фотографии.
Его наставником стал псковский документальный фотограф Дмитрий Марков. Несмотря на переезд, Дамир Файзулин по-прежнему называет себя псковичом.
«В Пскове я провёл 20 лет, меня многое связывает с Псковом», – отметил он. Работы победителя можно увидеть на выставке в Ernst Leitz Museum в Вецларе до 18 февраля.