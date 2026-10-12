Пскович получил «Оскар» в мире документальной фотографии

Фотограф из Пскова Дамир Файзулин стал лауреатом премии Leica Oskar Barnack Award. Как сообщает Псковское агентство информации, церемония награждения победителей состоялась в Вецларе в Германии, где располагается штаб-квартира Leica.

Премию учредили в 1980 году в честь Оскара Барнака – создателя первого массового малоформатного фотоаппарата. В этом году на суд жюри поступило более 400 работ. Открытого приема заявок здесь нет: фотографов выдвигают эксперты международной сцены. Дамира номинировал американец Мустафа Абдулазиз, победитель LOBA 2019 года. Первая же номинация принесла ему победу в главной категории.

Дамир Файзулин стал вторым российским фотографом, получившим главный приз за всю историю премии. До него это удалось Евгении Арбугаевой в 2013 году.

Награду ему принесла серия «Сохраняя природу, мы сохраняем самих себя». В ней автор рассказывает о природе и укладе жизни жителей горного Дагестана.