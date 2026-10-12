Печорский фермер высадила озимую капусту и рассчитывает собрать урожай в апреле

Фермер Ирина Единова из Печорского округа начала эксперимент по выращиванию озимой капусты. Около восьми тысяч растений оставят зимовать в открытом грунте, а первые товарные кочаны рассчитывают получить к концу апреля. Об этом она рассказала «АиФ-Псков».

Под опытный участок отвели порядка 30 соток. Семена позднего сорта посеяли на рассаду 20 июля, а 22 августа растения высадили в поле. По словам Единовой, капуста успела укорениться и уже начала формировать кочаны.

Поздней осенью посадки планируют укрыть спанбондом. Дополнительную защиту от холода должен обеспечить снег. Весной, после его схода, укрывной материал снимут.

Провести эксперимент предложил агроном компании, поставляющей средства защиты растений. Как рассказала фермер, в прошлом году он опробовал такой способ выращивания в Калининградской области и получил положительный результат. Теперь технологию проверят в псковских климатических условиях.

«Апрель-май — это такой период, когда все хотят молодой капусты, а в продаже её либо нет, либо есть привозная твёрдых сортов. Надеемся, что теперь сможем предложить нашу», — отметила Ирина Единова.

Если эксперимент окажется успешным, хозяйство планирует увеличить площади под озимую капусту в несколько раз.