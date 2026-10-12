Нетрезвого водителя госпитализировали после съезда в кювет в Куньинском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель автомобиля ВАЗ-2115, находясь в нетрезвом виде, на 457-м км трассы М-9 «Балтия» у деревни Михальки не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал сам мужчина. Его госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели ПСО и бригада скорой помощи. Устанавливаются подробности произошедшего.