Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Батареи прогреваются не везде сразу: эксперты объяснили задержки с теплом

12 октября 2026 года, 11:09

С началом отопительного сезона жильцы многоквартирных домов нередко сталкиваются с одной и той же ситуацией: у одних соседей радиаторы горячие уже в первый день, у других они остаются холодными ещё несколько суток. Причины такого разброса объяснили в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Батареи прогреваются не везде сразу: эксперты объяснили задержки с теплом

Фото редакции

Сам сезон запускается не по календарю, а по погоде: местные власти дают старт, когда среднесуточная температура пять дней подряд не поднимается выше плюс восьми градусов. После этого ресурсоснабжающая организация подаёт теплоноситель в дома, а управляющая компания отвечает за запуск внутренней системы отопления.

Мгновенно прогреть весь многоквартирный дом технически невозможно. 

Систему наполняют и разогревают постепенно – резкий старт грозит гидроударами и повреждением труб. Добавляют неравномерности и особенности разводки: до квартир на разных этажах и на дальних стояках тепло доходит с разной скоростью. Ещё одна частая причина холодных батарей – воздушные пробки в радиаторах.

Что делать, если тепла всё нет? Специалисты советуют не паниковать: обычно системе нужно день-два, чтобы выйти на рабочий режим. Параллельно стоит поинтересоваться в домовом чате, как обстоят дела у соседей, – это поможет понять, проблема в отдельной квартире или во всём стояке. Если радиатор так и остался холодным, проверяют воздушную пробку: выпустить воздух может специалист управляющей организации, а при наличии крана Маевского – сам жилец.

Официальный путь решения – заявка в УО через «Госуслуги Дом» в разделе «Заявки». К обращению стоит приложить фото или видео и описать ситуацию. Если тепла нет сразу в нескольких квартирах, есть смысл оформить коллективную заявку.

Напомним, температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, а в угловых – ниже 20. В ряде регионов эти нормативы выше на два градуса.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе