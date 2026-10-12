Батареи прогреваются не везде сразу: эксперты объяснили задержки с теплом

С началом отопительного сезона жильцы многоквартирных домов нередко сталкиваются с одной и той же ситуацией: у одних соседей радиаторы горячие уже в первый день, у других они остаются холодными ещё несколько суток. Причины такого разброса объяснили в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Сам сезон запускается не по календарю, а по погоде: местные власти дают старт, когда среднесуточная температура пять дней подряд не поднимается выше плюс восьми градусов. После этого ресурсоснабжающая организация подаёт теплоноситель в дома, а управляющая компания отвечает за запуск внутренней системы отопления.

Мгновенно прогреть весь многоквартирный дом технически невозможно.

Систему наполняют и разогревают постепенно – резкий старт грозит гидроударами и повреждением труб. Добавляют неравномерности и особенности разводки: до квартир на разных этажах и на дальних стояках тепло доходит с разной скоростью. Ещё одна частая причина холодных батарей – воздушные пробки в радиаторах.

Что делать, если тепла всё нет? Специалисты советуют не паниковать: обычно системе нужно день-два, чтобы выйти на рабочий режим. Параллельно стоит поинтересоваться в домовом чате, как обстоят дела у соседей, – это поможет понять, проблема в отдельной квартире или во всём стояке. Если радиатор так и остался холодным, проверяют воздушную пробку: выпустить воздух может специалист управляющей организации, а при наличии крана Маевского – сам жилец.

Официальный путь решения – заявка в УО через «Госуслуги Дом» в разделе «Заявки». К обращению стоит приложить фото или видео и описать ситуацию. Если тепла нет сразу в нескольких квартирах, есть смысл оформить коллективную заявку.

Напомним, температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, а в угловых – ниже 20. В ряде регионов эти нормативы выше на два градуса.