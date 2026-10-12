В Пскове на улице Кузнецкой заменят участок теплотрассы 426 мм

На улице Кузнецкой в Пскове с 13 по 16 октября проведут ремонт магистральной теплотрассы. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковских тепловых сетях.

Во время обследования специалисты выявили, что участок трубы диаметром 426 миллиметров требует замены. В ходе ремонта изношенный отрезок теплотрассы заменят, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение горожан в зимний период.

Срочные работы будут проведены с разрешения администрации Пскова.

На время ремонта движение по улице Кузнецкой полностью перекроют – от перекрестка с Октябрьским проспектом до перекрестка с улицей Льва Толстого.

Сквозной проезд для личного и грузового транспорта будет закрыт.

Автобусы продолжат ходить по выделенной временной схеме. Водителей просят внимательно следить за временными дорожными знаками и сигналами светофора. В темное время суток и при плохой видимости нужно быть особенно осторожными. Чтобы не опоздать и не попасть в затор, маршруты стоит продумывать заранее.