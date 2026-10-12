В Псковской областной больнице 13 октября пройдут учения

Во вторник, 13 октября, в Псковской областной клинической больнице состоятся плановые тренировочные учения, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

Медики отработают алгоритм действий при массовом поступлении пострадавших. Как отметили в больнице, это стандартная процедура. Проводится она регулярно.

Учреждение продолжает работать штатно: плановые приемы, операции, обследования и выписки идут по обычному графику. Цель подобной тренировки – проверить слаженность работы персонала, готовность оборудования и логистики.

Такие мероприятия помогают медицинскому учреждению и пациентам быть уверенными, что в любой нештатной ситуации помощь будет оказана быстро и четко.

Если 13 октября пациенты заметят на территории больницы повышенную активность сотрудников, перемещение носилок или специальной техники, пугаться не стоит – это часть учений. В пресс-службе медучреждения попросили отнестись к информации с пониманием и поделиться ею с близкими, чтобы не появлялось ложных слухов.