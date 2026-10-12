Раннее выявление рака груди даёт больше возможностей для лечения – псковский специалист

Своевременная диагностика рака молочной железы помогает врачам не только сохранить жизнь пациентки, но во многих случаях и саму грудь. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.
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Она подчеркнула, что на ранних стадиях заболевание успешно лечится в большинстве случаев. Поэтому диагноз не стоит воспринимать как приговор, а страх перед ним не должен становиться причиной отказа от медицинской помощи.
«Чем раньше опухоль обнаружена, тем больше у врачей возможностей помочь», – отметила специалист.
По словам Валерии Григорьевой, рак молочной железы занимает ведущее место среди злокачественных новообразований у женщин. При этом распространённость болезни не означает, что лечение бесперспективно: современные методы позволяют добиваться успешных результатов.
Специалист призвала женщин проходить обследования, даже если нет боли и других жалоб, а при выявлении заболевания – не откладывать лечение и доверять врачам.