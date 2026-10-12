Михаил Ведерников – о профтурах: Важно, что у школьников есть возможность не просто услышать о профессиях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о профориентационных экскурсиях для школьников. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам главы региона, недавно в Псковской области открыли терминал прилета аэропорта имени княгини Ольги. Новые возможности по видеосвязи представили президенту России Владимиру Путину. Теперь с современной инфраструктурой знакомятся не только пассажиры, но и школьники – в формате профтура.

Как обратил свое внимание Михаил Ведерников, ученики восьмого класса школы №13 Пскова побывали на экскурсии, которую организовал Молодежный кадровый центр в рамках президентского нацпроекта «Кадры». Ребята увидели аэропорт изнутри: как самолет готовят к вылету, как работают наземные службы, инженеры и спасатели.