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Политика

Михаил Ведерников – о профтурах: Важно, что у школьников есть возможность не просто услышать о профессиях

12 октября 2026 года, 10:06

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о профориентационных экскурсиях для школьников. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников – о профтурах: Важно, что у школьников есть возможность не просто услышать о профессиях

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По словам главы региона, недавно в Псковской области открыли терминал прилета аэропорта имени княгини Ольги. Новые возможности по видеосвязи представили президенту России Владимиру Путину. Теперь с современной инфраструктурой знакомятся не только пассажиры, но и школьники – в формате профтура.

Как обратил свое внимание Михаил Ведерников, ученики восьмого класса школы №13 Пскова побывали на экскурсии, которую организовал Молодежный кадровый центр в рамках президентского нацпроекта «Кадры». Ребята увидели аэропорт изнутри: как самолет готовят к вылету, как работают наземные службы, инженеры и спасатели.

Михаил Ведерников – о профтурах: Важно, что у школьников есть возможность не просто услышать о профессиях

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

«Важно, что у школьников есть возможность не просто услышать о профессиях, а увидеть их в реальной обстановке, задать вопросы и представить свой будущий профессиональный путь», – поделился губернатор. Он добавил, что такие экскурсии помогают подросткам понять, что за каждым рейсом стоит большая команда специалистов, от которых зависят безопасность, точность и комфорт пассажиров.

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