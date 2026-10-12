Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковский специалист назвала факторы риска рака молочной железы

12 октября 2026 года, 10:18

Избыточная масса тела, употребление алкоголя и недостаток физической активности относятся к факторам, связанным с риском рака молочной железы. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.

Псковский специалист назвала факторы риска рака молочной железы
Носит иллюстративный характер
Фото Андрея Степанова

Она пояснила, что факторы риска делятся на те, на которые человек может повлиять, и те, которые от него не зависят. К последним относятся возраст, наследственность и генетические особенности.

По словам специалиста, избыточная масса тела особенно значима в постменопаузальном периоде. Употребление алкоголя также может повышать риск заболевания, тогда как регулярная физическая активность играет защитную роль.

Подробнее в материале
Слушать тело

Отдельное внимание Валерия Григорьева уделила гормональным препаратам. Она отметила, что продолжительная гормонозаместительная терапия и некоторые виды оральных контрацептивов требуют оценки возможных рисков.

«Любые гормональные средства должен назначать только врач – после тщательной оценки соотношения пользы и возможных рисков», – подчеркнула специалист.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе