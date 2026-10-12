Псковский специалист назвала факторы риска рака молочной железы

Избыточная масса тела, употребление алкоголя и недостаток физической активности относятся к факторам, связанным с риском рака молочной железы. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.
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Она пояснила, что факторы риска делятся на те, на которые человек может повлиять, и те, которые от него не зависят. К последним относятся возраст, наследственность и генетические особенности.
По словам специалиста, избыточная масса тела особенно значима в постменопаузальном периоде. Употребление алкоголя также может повышать риск заболевания, тогда как регулярная физическая активность играет защитную роль.
Отдельное внимание Валерия Григорьева уделила гормональным препаратам. Она отметила, что продолжительная гормонозаместительная терапия и некоторые виды оральных контрацептивов требуют оценки возможных рисков.
«Любые гормональные средства должен назначать только врач – после тщательной оценки соотношения пользы и возможных рисков», – подчеркнула специалист.