Псковский специалист назвала факторы риска рака молочной железы

Избыточная масса тела, употребление алкоголя и недостаток физической активности относятся к факторам, связанным с риском рака молочной железы. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.

Она пояснила, что факторы риска делятся на те, на которые человек может повлиять, и те, которые от него не зависят. К последним относятся возраст, наследственность и генетические особенности.

По словам специалиста, избыточная масса тела особенно значима в постменопаузальном периоде. Употребление алкоголя также может повышать риск заболевания, тогда как регулярная физическая активность играет защитную роль.